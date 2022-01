Papà e figlio di 3 anni bloccati su un burrone nel vuoto, aggrappati alla parete

A un passo dal vuoto. Aggrappati alla parete per non cadere giù. È stato un venerdì di paura per un 24enne milanese e per suo figlio di tre anni, rimasti "intrappolati" su un burrone sul Corno d'Aquilio, montagna della Lessinia, nel Veronese.

L'allarme, come racconta il soccorso alpino della città veneta, è scattato verso mezzogiorno. Il giovane avrebbe svagliato direzione e sarebbe salito con il bimbo per sei o sette metri, finendo bloccato sopra un salto di roccia, dove entrambi sono rimasti immobili aggrappandosi alla parete erbosa per non volare giù.

Dopo aver allestito una sosta, il tecnico si è calato con il bimbo, seguito dal padre sceso tenendosi sulla corda. Assicurati entrambi, il ragazzo con in braccio il figlio, sempre rasserenato dalle parole del papà, ha seguito il soccorritore legato a breve distanza. Assieme hanno quindi raggiunto la cima e sono stati imbarcati in hovering sull'elicottero dei soccorritori e controllati dal medico di bordo che si è assicurato che tutto fosse a posto.

Con loro c'era anche la cagnolina di famiglia, che era rimasta alcuni metri più giù: la cucciola è stata raggiunta da un escursionista di passaggio e poi dai tecnici del soccorso alpino, arrivati a bordo di un quad. L'intervento si è concluso verso le 15 e nonostante il grande spavento il papà e il piccolo non hanno riportato ferite.