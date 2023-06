Il papà che dà una martellata in testa al figlio per difendere la ex nuora

L'arma strappata dalle mani del figlio per evitare che potesse fare del male alla ex compagna. Poi, quella stessa arma utilizzata contro di lui. Folle lite in casa nel weekend in Brianza, dove un uomo di 60 anni ha colpito il figlio di 37 anni con una martellata alla testa.

A bloccare il 60enne, evitando il peggio, sono stati i carabinieri della compagnia di Seregno, allertati da alcuni vicini. I militari hanno poi ricostruito che il 37enne da tempo perseguitava la ex compagna, una donna che vive ancora nello stesso condominio dei genitori. Quella sera, in preda alla rabbia, l'uomo avrebbe preso il martello e avrebbe confessato l'intenzione di "spaccare tutto" dopo aver raggiunto la ex.

A quel punto sarebbe intervenuto suo padre che, ormai esausto per la situazione che dura da anni, lo avrebbe disarmato per difendere la ex nuora e colpito alla testa. Fortunatamente il 37enne ha riportato soltanto una ferita al capo e non è in condizioni gravi.

I carabinieri hanno informato l'autorità giudiziaria dell'accaduto, ma al momento non risultano provvedimento. Al 60enne sono state ritirate alcune armi che deteneva in casa in maniera regolare.