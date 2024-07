Pappagallo scappa durante il temporale e resta "incastrato" su un albero: salvato dai pompieri

Intervento decisamente speciale per i vigili del fuoco, che sabato hanno salvato un pappagallo che la sera precedente era fuggito dalla casa dei suoi padrini a Cisliano, verosimilmente spaventato dal temporale.

I proprietari lo hanno cercato disperato per ore fino a quando hanno individuato il loro "Polly" su un albero in un parco di via della Vittoria. Il compito di liberarlo e restituirlo alla sua famiglia è toccato alle squadre dei vigili del fuoco volontari di Corbetta e di Magenta.

I pompieri, salendo su un'auto scala, sono riusciti a staccare il filo che teneva il pappagallo bloccato al ramo e sono riusciti a portarlo giù. "L'attività del vigile del fuoco è intrisa anche di queste sfaccettature. Il salvataggio, di qualunque natura sia, non ha confini e non è mai selettivo", la riflessione dei caschi rossi.