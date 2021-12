Tragedia in pizzeria a Parabiago: pizzaiolo schiacciato e ucciso dal forno

Un pizzaiolo di 41 anni, Michele Esposito, è morto in un tragico incidente sul lavoro in via Quattro Novembre a Parabiago (hinterland Nord-Ovest di Milano) nel pomeriggio di sabato 4 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 14:40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 41enne stava svolgendo alcuni di lavori di manutenzione all'interno della pizzeria quando - per cause ancora da accertare - è stato schiacciato dal forno del locale.

Nonostante l'intervento immediato del 112, dei carabinieri di Legnano, dei vigili del fuoco, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L'uomo, come riportato da SalernoToday, era residente a Montecorice, nel Cilento.