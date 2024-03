Precipita col parapendio nel bosco ma resta quasi del tutto illeso

Precipita col parapendio nel bosco ma per fortuna resta quasi illeso. Un uomo di 44 anni è stato salvato venerdì pomeriggio, dopo che era caduto con il parapendio in un'area impervia, nei pressi della cima del Monte Nudo, a Cittiglio, in provincia di Varese, a circa 1.200 metri di altezza.

Dopo l'allarme si sono attivate le squadre del soccorso alpino della stazione di Varese, con cinque tecnici, che hanno supportato le operazioni dell'elisoccorso di Areu. Sul posto anche i vigili del fuoco.

A comunicare l'accaduto con una nota è il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) della Lombardia. Le squadre del Cnsas hanno recuperato il 44enne, trasportato poi in ospedale in codice verde all'ospedale Niguarda di Milano.