La parata dell'estrema destra in pieno centro a Milano

File da quattro squadrate, bandiere in testa, giacche nere. Parata dell'estrema destra a Milano, dove lo scorso 1 novembre decine di rappresentanti di Lealtà azione hanno sfilato tra largo Gemelli e piazza Sant'Ambrogio per raggiungere il Sacrario dei caduti della Patria. I manifestanti, con un Tricolore e la bandiera di Memento, la costola di Lealtà azione che si occupa della cura dei monumenti, sono arrivati marciando "in formazione" e hanno poi deposto delle corone di fiori.

"Formazione inquadrata, divisa nera e bandiere con il simbolo di Memento: sfilano in centro gli Hammerskin di Lealtà Azione, stavolta in largo Gemelli davanti al Sacrario dei caduti della Patria. Mentre al mattino una quarantina di vecchi nostalgici si ritrovava al campo X del cimitero Maggiore a omaggiare fascisti e Ss Italiane nel pomeriggio un centinaio di neonazisti sfilava liberamente nel cuore della città. Questura e prefettura, tanto solerti ai divieti, come al solito non hanno avuto nulla da eccepire", il j'accuse di "Memoria antifascista".

"Ugualmente non hanno avuto nulla da eccepire le istituzioni, che di fronte alle continue presenze fasciste in città, tranne qualche eccezione, tacciono. A Milano negli ultimi 15 anni, le giunte di centrosinistra non sono riuscite a vietare una manifestazione, spostando le responsabilità a chi gestisce l’ordine pubblico, mentre il ruolo di un sindaco è quello di difendere i valori della Costituzione e difendere la città Medaglia d’Oro per la resistenza, questo dovrebbe far riflettere perché ogni tanto è necessario alzare la voce", hanno proseguito dall'associazione.

"In questi anni, qualche piccolo risultato lo hanno ottenuto le realtà antifasciste, con iniziative dal basso sempre più faticose, che vengono bollate dalle istituzioni come manifestazioni ad alta tensione dove si nascondono pericolosi antagonisti. Tutto ciò non fanno che alimentare chiacchiere buone solo per raccogliere qualche like in più sui social o qualche citazione sulla stampa. Un risultato non all'altezza del momento, che vede una forte unità contro pericolose derive autoritarie e l’aumento di episodi antisemiti commessi dai veri neonazisti che dilagano per tutta Europa, come - hanno concluso - stiamo registrando in questi giorni".