Denuncia il furto dell'auto ma l'aveva parcheggiata nel box accanto al suo

Parcheggia per errore nel box accanto al suo. Quando va a riprendere l'auto, questa volta nel box di sua proprietà, ovviamente non la ritrova e crede che gliel'abbiano rubata. Si precipita dai carabinieri e denuncia il furto. Un mese dopo, il vicino di garage scopre che nel suo box c'è la macchina di qualcuno ma non sua. La riconosce e avverte la proprietaria.

Succede a Gorgonzola (Milano). La protagonista dell'errore, una donna di 60 anni, ha tirato un bel sospiro di sollievo quando ha ricevuto la chiamata del vicino di casa: "La tua auto è nel mio box". Si tratta di un errore di distrazione, spiegano i militari della Stazione di Gorgonzola. Confusione provocata, probabilmente, dal fatto che la lunga serie di box nuovi non sono ancora numerati. Quel giorno, la 60enne aveva aperto una saracinesca - solo appoggiata - credendo si trattasse della propria autorimessa. Dando vita, così, alla trafila di inconvenienti.