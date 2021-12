20 parcheggiatori abusivi (tra cui un 90enne) non potranno più entrare in alcune zone di Milano

Non potranno più entrare in alcune zone di Milano 20 parcheggiatori abusivi che operavano in punti strategici come corso Como, zona Garibaldi, Porta Volta, San Siro, stazione Centrale e Sempione. A deciderlo il questore emettendo nei loro confronti Daspo urbani della durata di 12 mesi.

Di età compresa tra i 33 e i 90 anni, i parcheggiatori sono stati scoperti a lavorare illegalmente dalla polizia locale in prossimità di aree ricche di negozi, locali o interessate da eventi sportivi, nonché nelle adiacenze di cimiteri, ospedali e stazioni della metro e dei bus. Il loro comportamento, in particolare, provocava disagio ai cittadini, creando al contempo condizioni che favorivano ulteriori reati. Di qui la decisione di 'dasparli' per un anno.

I provvedimenti del questore di Milano sono stati emessi con istruttoria dei poliziotti della divisione anticrimine, a seguito dei continui monitoraggi dei 'ghisa' nelle aree della città dove gli spazi di sosta vengono 'controllati' da parcheggiatori abusivi che erano già stati sanzionati e denunciati.

Altri Daspo, 26 per la precisione, hanno riguardato 16 donne e 10 uomini di varie nazionalità e di età compresa tra i 19 e i 59 anni, che non potranno pià accedere a treni, metro e relative stazioni. Più volte sono stati scoperti mentre, anche ubriachi e con fare molesto, chiedevano denaro a milanesi e turisti, impendendogli persino di accedere ai bagni pubblici. Spesso, oltretutto, queste azioni di disturbo servivano a commettere furti.