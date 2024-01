Il boom del parcheggio selvaggio a Milano

Quasi 3.800 auto in sosta vietata "scoperte" semplicemente passeggiando per due quartieri, in altrettante giornate, per un totale di 138 strade e 42 km percorsi. È il risultato di una rilevazione sul campo, non sistematica ma sicuramente emblematica, da parte del comitato "Sai che puoi?", avvenuta a Dergano il 17 dicembre 2023 e a Città Studi il 16 gennaio 2024, di sera. Gli attivisti hanno percorso il 2,2% dei chilometri totali delle strade milanesi.

Le automobili private trovate in sosta irregolare sono state 3.783, di cui 1.344 in divieto di sosta lungo la carreggiata (incroci, strisce pedonali e così via), 1.048 sui marciapiedi, 1.391 su parterre alberati. Per il comitato, questo numero di auto parcheggiate in modo irregolare riduce la visibilità agli incroci e agli attraversamenti pedonali, costringe tutti (pedoni, ciclisti e altri automobilisti) a manovre pericolose e determina un utilizzo eccessivo dell'auto privata.

Durante le rilevazioni, gli attivisti non hanno incontrato nessun agente o ausiliario impegnato a sanzionare le violazioni. Secondo loro, l'insieme delle infrazioni rilevate avrebbe portato a un introito di circa 1 milione di euro "in una sera, nel 2% di vie della città". "Ormai il parcheggio selvaggio è intenzionalmente tollerato in città", il commento di Sebastiano Silvestri e Bianca Uberti Foppa del comitato: "Auto parcheggiate sui marciapiedi, sui parterre alberati, in doppia fila e sulle strisce pedonali sono le principali cattive abitudini riscontrate durante il nostro conteggio nei primi due quartieri di Dergano e Città Studi. È un problema che ha conseguenze evidenti su tre livelli: minore sicurezza per tutti gli utenti della strada; peggiore qualità dello spazio pubblico; mancato introito economico per il Comune, che sceglie di non fare multe".

La richiesta? Che nel piano parcheggi in via di approvazione, a primavera del 2024, ci sia un punto dedicato alla sosta selvaggia da eliminare. "Esempi come corso Sempione, via Pacini, viale Argonne, indicano la strada ma rimangono gocce nel mare se non inseriti dentro un programma che abbia obiettivi dichiarati e ambiziosi", commentano Silvestri e Uberti Foppa.