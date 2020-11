Milano, maxi moria di pesci nel Parco delle Cave: scattano gli accertamenti

Moria di pesci al Parco delle Cave di Milano. Nella mattinata di domenica 29 novembre diversi esemplari sono stati trovati privi a pelo d'acqua nella cava Cabassi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme ai tecnici di Arpa e Ats. Per il momento non è chiaro cosa abbia innescato i decessi. Sul posto è stato attivato anche un macchinario per ossigenare l'acqua del laghetto artificiale.