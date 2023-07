Si tuffa al Parco delle Cave e non riesce a uscire: salvato

Al buio si è tuffato nel laghetto del Parco delle Cave, ma poi non è più riuscito a uscire dall'acqua. L'episodio nella serata di lunedì 3 luglio, verso le 22. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno salvato l'uomo tirandolo fuori.

A lanciare l'allarme sono stati gli amici della persona, uno straniero. In base a quanto ricostruito, si era immerso in acqua in stato di alterazione, ma poi non era più riuscito a tornare a riva. I vigili del fuoco lo hanno recuperato e portato al sicuro.

Sul posto anche 118 e carabinieri. Al momento dell'arrivo dei soccorsi l'uomo era cosciente e in buone condizioni di salute.