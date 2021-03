Milano, fontanile prosciugato: residenti preoccupati per i pesci

Intervento urgente di MM, nel pomeriggio di sabato 13 marzo, al Parco dei Fontanili, in zona Parri-Bisceglie, per risolvere un problema che i residenti avevano segnalato già nel pomeriggio di venerdì: il fontanile Birago si era prosciugato, a parte un tratto ancora con acqua ma chiaramente stagnante.

I frequentatori del parco si erano subito accorti che qualcosa non andava: il livello dell'acqua si stava abbassando a vista d'occhio. In prossimità della pompa che conferisce l'acqua zampillante, sabato mattina era già tutto prosciugato. Non c'era più nulla della vegetazione spontanea nel letto del fontanile, né v'era più traccia dei numerosi pesci e gamberi di fiume che, normalmente, popolano il fontanile. Quanto alle papere, ridotte da sei a tre, si erano "rifugiate" nel tratto stagnante di qualche decina di metri più a valle.

«E' un problema che ogni tanto si ripropone», ha spiegato a MilanoToday Santo Minniti, presidente del Municipio 6: «La pompa, purtroppo, qualche volta si rompe e va riparata». Sul posto è stata inviata una squadra di MM Pozzi per ripristinare lo zampillo. «Quando venne realizzato il parco negli anni Duemila, come parte di un progetto precedente, la pompa si rompeva più spesso. Ogni tanto succede ancora», ha confermato Andrea Giorgelli, già consigliere della vecchia Zona 7. Intorno alle quattro del pomeriggio, poi, l'acqua ha ripreso a sgorgare dalla pompa "incriminata".

L'acqua tornata a zampillare (foto V.A.)