Spacciava davanti all'ingresso del Parco delle Groane: inseguito a piedi e arrestato

Bloccato uno spacciatore nei dintorni del Parco delle Groane: era sul bordo di viale Lombardia a Bollate, proprio all'ingresso del parco, e aspettava evidentemente i clienti in auto. Lo hanno fermato i carabinieri della tenenza bollatese che si trovavano, lunedì 9 novembre nel pomeriggio, in perlustrazione della zona.

Lui, un giovane marocchino incensurato di 20 anni, appena ha visto la vettura dei militari ha tentato una fuga a piedi, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato. Non ha opposto resistenza. Addosso i carabinieri gli hanno trovato cinque grammi e mezzo di cocaina suddivisi in diciotto dosi oltre a circa 460 euro in contanti, di cui non ha potuto giustificare una lecita provenienza.

E' stato arrestato in attesa del processo per direttissima previsto per martedì.