Il 'parrucchiere-speakeasy' che fa la piega alle anziane nel Milanese

Nonostante i divieti anti covid, un parrucchiere di Carugate (Milano) continuava a lavorare facendo entrare le clienti dal retro, alla stregua di uno speakeasy dell'era del proibizionismo. Ma i carabinieri l'hanno scoperto e multato.

L'accaduto sabato mattina nel negozio, in via Cesare Battisti, dove i carabinieri hanno trovato due clienti che erano entrate da una porta sul retro. Per il titolare, un 28enne cinese, è scattata una multa e la chiusura del locale per cinque giorni.

Ad essere sanzionati dai militari, poi, sono stati anche il dipendente del parrucchiere, un 31enne cinese, e le due clienti presenti all'interno, due signore italiane di 84 anni.