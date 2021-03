Il party dei bocconiani finito con maxi multe per tutti

I ragazzi si sono ritrovati in un appartamento preso in affitto da uno di loro in via Gentilino, non lontano dall'Università, ma sul posto sono arrivati i carabieri

Ennesimo party clandestino in tempi di covid. Ennesima raffica di maxi multe per tutti i partecipanti. Questa volta, venerdì notte, a essere sanzionati sono stati degli universitari della Bocconi che stavano facendo festa in un appartamento preso in affitto da uno di loro in via Gentilino, nelle adiacenze dell'ateneo.

Dopo che al 112 è arrivata una segnalazione, sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno trovato 9 ragazzi - tutti stranieri fuorisede, tra i 25 e i 32 anni - radunati nell'abitazione per passare la serata assieme.

Tutti i presenti, iscritti ai corsi della Bocconi, sono stati identificati e subito dopo multati per violazione alle norme anti covid e, nello specifico, al divieto di spostamento all'interno del proprio comune, visto che Milano e la Lombardia sono ancora in zona rossa.