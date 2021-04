Il festino notturno in un parco di Milano finito con tante maxi multe

L'accaduto in via Novara. Identificati e multati 10 ragazzi

I divieti imposti nella Milano ancora zona rossa non hanno scoraggiato un gruppo di giovani dal festeggiare fino a tardi in un parco cittadino. Ma dopo che qualcuno ha segnalato la loro presenza, denunciata anche dalla musica ad alto volume, sul posto è arrivata la polizia di Stato e il festino notturno si è concluso con tante multe. L'accaduto verso la mezzanotte di venerdì 9 aprile in via Novara, all'interno del parco.

In particolare, poco prima delle 24, un gruppo di dieci persone - sette ragazze e tre ragazzi, per la maggior parte italiani, tra i 23 e i 30 anni - è stato trovato a bere alcol e a mangiare con tanto di brani a tutto volume, per fare il festino 'in piena regola'.

Per tutti i presenti è subito scattata l'identificazione. A breve i giovani riceveranno anche la maxi multa prevista per le violazioni delle norme anti contagio.