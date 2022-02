Senza patente, passa col rosso davanti alla polizia locale

Davanti al semaforo rosso ha proseguito dritto, senza fermarsi. Sotto gli occhi di una pattuglia della polizia locale che proprio in quel momento stava passando di lì. Ed è scattato l'inseguimento, terminato qualche metro più avanti con diverse multe per un importo di circa 6mila euro.

L'accaduto a Brugherio, nella serata di martedì 15 febbraio. Intorno alle 19.15, in via Marsala, gli agenti hanno notato il motorino passare con il rosso all'incrocio e hanno imposto l'alt al veicolo. Il mezzo però non si è fermato, venendo inseguito e raggiunto.

Dai controlli, mentre il personale lo sanzionava per passaggio con il semaforo rosso e per non essersi fermato all'alt, è emerso che il conducente, un 25enne di origine egiziana, residente a Cologno Monzese (Milano), circolava senza assicurazione e patente. Il mezzo è stato sequestrato e per l'uomo sono scattate diverse multe.