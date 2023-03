"Di sicuro c'è soltanto la morte", quando il passaporto diventa una chimera

Da un lato i disagi per i cittadini che aspettano il passaporto dall'altro la constatazione del problema da parte dello Stato e la ricerca di una soluzione. Il 'caos passaporti', come è stato rinominato il fenomeno, è ancora nel vivo in quasi tutta la Penisola. Lo testimonia a MilanoToday Domenico Andrea S., un dottorando presso l'Università degli Studi di Genova, e tutor e cultore della materia presso la Statale di Milano. Il ricercatore è in attesa del documento valido per l'espatrio ma nonostante si sia mosso per tempo, per il momento, la certezza che lo possa ricevere in tempo per la partenza sembra piuttosto incerta. Almeno è quello che si evince dalla risposta che l'uomo ha ricevuto da un funzionario di polizia del Commissario di Cinisello Balsamo, dove ha presentato domanda: "Di sicuro c'è soltanto la morte".

"Un'esperienza grave che mostra come allo stato attuale i commissariati in provincia di Milano non siano in grado di garantire il rilascio del passaporto entro i tempi necessari", racconta. E questo anche se il richiedente si muove in anticipo. E anche se il richiedente, come nel caso del dottorando, ha documentato la necessità del rilascio del passaporto per ragioni di studio e ricerca. "In breve - dice - io dal 1 aprile devo essere a Southampton, in Regno Unito, per un periodo di Visiting, ossia un periodo di ricerca e collaborazione all'estero. Si tratta di una esperienza molto importante per chi vuole intraprendere la carriera nel mondo della ricerca. Per questo ho prenotato l'appuntamento per la consegna della documentazione per il rilascio del passaporto il 19 novembre 2022. L'appuntamento mi è stato fissato per il 18 gennaio 2023. Due mesi di attesa tra prenotazione e appuntamento".

"Il 18 gennaio - prosegue - mi viene detto che per il rilascio del passaporto servono 40 giorni lavorativi, che dovrebbero scadere il 15 marzo. Allarmato dalle notizie circolanti circa il caos passaporti, venerdì 3 marzo mi sono recato presso il commissariato di Cinisello, per allegare alla mia domanda un documento che mostra la mia urgenza di ottenere il passaporto entro l'1 aprile (all'atto di presentazione della domanda il 18 gennaio avevo comunque segnalato, in una nota, la necessità del rilascio per ragioni di studio e di ricerca). La funzionaria poliziotta mi ha detto di presentarmi in commissariato il 30 marzo. A precisa domanda: 'Ma quindi il 30 marzo sono sicuro di avere il passaporto?', la funzionaria mi ha risposto, testuali parole, così: 'Di sicuro c'è soltanto la morte'".

Per risolvere la problematica a polizia di Stato si sta muovendo. Le questure, hanno fatto sapere - hanno messo in campo un poderoso sforzo organizzativo per soddisfare le istanze ricevute riguardanti il rilascio dei passaporti. Solo nei primi due mesi dell'anno ne sono stati complessivamente rilasciati 412.385, con la più che fondata previsione di raggiungere, nel corso del 2023, circa 2 milioni e mezzo di documenti di espatrio. Le misure straordinarie adottate dalle questure consentono di rassicurare i cittadini sull'esito positivo, nei tempi previsti, di tutte le richieste, anche non connotate dall'urgenza.

Il piano straordinario attivato dagli uffici, con l'aggregazione di personale, l'organizzazione di task force dedicate, rispettivamente, all'acquisizione delle istanze e alla loro lavorazione, l'ampliamento dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, gli open day nelle giornate di sabato e domenica, che hanno consentito l'acquisizione delle istanze connotate da urgenza in modalità alternative all'agenda on line, l'avvio di monitoraggi quotidiani della medesima agenda al fine di rimodulare ad horas la disponibilità per le prenotazioni, hanno consentito - spiega una nota - di rispondere in maniera efficace alla massiccia e imprevista impennata di richieste. I dati disponibili evidenziano, al netto della flessione registratasi nel periodo pandemico, l'aumento dei passaporti rilasciati nell'anno appena passato (1.815.828) rispetto al 2019 (1.783.415), al 2018 (1.649.324) e al 2017 (1.485.057).

Per altro verso, prosegue l'attività di interlocuzione del Dipartimento della pubblica sicurezza con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per l'adozione di ogni iniziativa volta a incrementare la capacità produttiva di libretti in bianco. Per garantire il diritto costituzionale alla libertà di movimento, le istanze sostenute da adeguata e documentata motivazione di urgenza (viaggi per motivi di studio, lavoro, salute e turismo) sono, in ogni caso, ricevute ed evase da parte dei competenti Uffici, anche al di fuori della prenotazione effettuata tramite la piattaforma Agenda on line. Inoltre, tenuto conto che risultano in corso di validità oltre 11 milioni di passaporti e che i documenti in scadenza al 31 dicembre sono circa 900.000, si ritiene che le misure straordinarie adottate dalle Questure consentono di rassicurare i cittadini circa l'esito positivo, nei tempi previsti, di tutte le richieste, anche non connotate dall'urgenza.