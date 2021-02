In giro coi documenti falsi, ma ai carabinieri dà anche il passaporto (quello vero): arrestato

Si è tradito da solo. Senza volerlo, ha confermato ai carabinieri che i loro dubbi erano più che giustificati. E alla fine non ha potuto far altro che "arrendersi". Un uomo di 38 anni, un cittadino moldavo con alle spalle numerosi precedenti, è stato arrestato venerdì mattina a Milano dopo essere stato trovato in giro con due documenti falsi.

Per lui i guai sono iniziati verso le 10, quando una pattuglia ha fermato in piazza XXIV maggio la Fiat Punto a bordo della quale viaggiavano lui e un secondo uomo, un italiano che era alla guida. I due hanno consegnato ai militari i documenti per essere identificati e la carta d'identità del 38enne ha subito attirato l'attenzione dei carabinieri.

Il documento, romeno, sembrava infatti contraffatto e così gli uomini dell'Arma hanno iniziato a fare qualche domanda al passeggro dell'auto, che ha spiegato di lavorare come fabbro e ha confessato di avere piccoli precedenti. La svolta per i militari è arrivata quando l'uomo, residente nell'hinterland nord di Milano, ha consegnato agli investigatori anche un passaporto moldavo e intestato a un altro nome, quello vero. A quel punto, i carabinieri hanno capito che la vera identità dell'uomo era proprio quella del passaporto e lo hanno accompagnato in caserma per completare tutti gli accertamenti del caso.

Lì il 38enne ha consegnato anche una patente falsa - con gli stessi dati della carta d'identità - e ha ammesso di aver usato quei documenti per trovare un lavoro che altrimenti non avrebbe ottenuto perché irregolare in Italia. L'uomo, che in passato era stato identificato anche con altri alias russi, è stato quindi dichiarato in arresto. Sabato mattina è stato processato per direttissima: l'arresto è stato convalidato e per lui è stato disposto l'obbligo di firma.