Aveva con sé un passaporto romeno, ma si trattava di un falso. Per questo un 26enne moldavo è stato arrestato dalla polizia.

Il ragazzo è stato fermato da una volante in via Natta, zona Lampugnano, intorno alle 22.30 di giovedì 20 aprile. Dopo alcune verifiche sul suo documento, gli agenti hanno accertato come fosse contraffatto e per lui è partito l'arresto.