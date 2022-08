L'argentino che non parla spagnolo e insospettisce la polizia

Si fingeva argentino ma di sudamericano aveva solo il passaporto. Tanto che quando gli agenti hanno provato a parlagli in spagnolo, la sua messa in scena è crollata in pochi minuti. "Ho comprato il passaporto alcuni giorni fa", ha ammesso prima di finire in manette per possesso e fabbricazione di documenti falsi.

Il protagonista di questa breve storia è un cittadino pakistano di 21 anni. Il giovane è stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria durante un normale controllo dei documenti, nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Durante gli accertamenti, e visto il comportamento agitato del 21enne, i poliziotti hanno provato a parlargli in spagnolo ma senza successo.

Pressato dalle domande, il ragazzo ha svuotato il sacco. Ha ammesso di aver acquistato illegalmente il passaporto pochi giorni prima, fornendo agli agenti le sue vere generalità. È stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza della questura in via Fatebenefratelli a Milano.