Passeggero ha un arresto cardiaco su un volo, medico lo salva in estremis

Un infarto a un passeggero sul volo Catania - Milano Malpensa. Un giovane medico, Innocenzo Infantino, che interviene in suo soccorso dopo il malore. E grazie all'aiuto dell'equipaggio e al defibrillatore presente sull'aereo salva la vita dell'uomo. È il trailer di quanto è accaduto su un aero Easyjet, 20 minuti prima dell'atterraggio nello scalo del Varesotto.

A raccontare l'accaduto, è lo stesso giovane medico, originario di Grotte (Agrigento) ma trapiantato a Varese per motivi di lavoro. Stava rientrando in Lombardia dopo le vacanze di fine anno in Sicilia. "Mattina. Aereo Catania-Malpensa. Poltrona 27 A in fase di volo, ritorno dalle vacanze natalizie", scrive il dottore: "Accendo il mio tablet, e decido di rilassarmi con la lettura. Ogni tanto, distolgo il mio sguardo, per contemplare dal finestrino quel cielo dipinto di nuvole e di blu, trastullandomi tra i miei pensieri. Dal fondo dell'aereo una signora inizia a gridare. Il marito perde i sensi e si accascia sulla poltrona".

"Immediatamente - prosegue Infantino - hostess e steward di bordo distendono il paziente per terra e provano a risvegliarlo. Niente. Inizia a crearsi un clima di tensione e paura. Mancano 20 minuti per l'atterraggio. Il personale di bordo cerca di prendere il polso e misurare la pressione, prova, riprova, ma niente. Il paziente rimane incosciente. Una delle hostess presa dallo sconforto si rivolge verso di noi per chiedere se c'è un sanitario a bordo. Nulla, tutti vacanzieri, tranne me. Così lascio i miei pensieri e corro verso la scena. Controllo il polso e noto assenza di battito, metto due dita sulla carotide, niente. Controllo anche se il paziente ha qualche riflesso. Niente. Il paziente è andato in arresto cardiaco", constata il medico.

E ancora: "Chiedo allo steward di aiutarmi a togliere il cappotto del paziente e il maglione. Inizio a fare la manovra cardiopolmonare. Via con le prime 30 compressioni. Controllo, niente. Ancora con altre 30. Niente. Altre 30. Niente. Chiedo subito allo steward di prendere il defibrillatore. Mentre accende il Dae continuo con la rianimazione, pensando che fra 10 minuti, se il cuore non riprende a battere, il paziente inizia ad avere danni irreversibili fino a lasciarci le penne. In quel momento - continua il medico - ho iniziato a realizzare come fossero preziosi i minuti del tempo. Metto gli elettrodi e via con la prima scarica. Ricontrolliamo e finalmente il cuore riprende a battere".

"Mentre il personale prepara l'atterraggio, lo steward chiama per far arrivare i soccorsi. Io rimango per terra insieme al paziente. Finalmente atterriamo e anestesista e infermieri prendono in consegna il paziente. Soltanto in seguito ricevo la telefonata della moglie, che mi ringrazia per il soccorso prestato, informandomi che il marito è in osservazione in ospedale ma fuori pericolo. Ringrazio il Signore per avermi dato lucidità e freddezza in quei 20 minuti interminabili della mia vita. Di questo viaggio con Easyjet rimane una vita salvata e l'emozione di un battito", conclude Infantino.