Il passerotto intrappolato all'Esselunga da una settimana: salvato

Per sette lunghi giorni un passerotto ha volato tra i reparti del supermercato senza riscire a trovare una via d'uscita. Ora è stato messo in salvo e liberato.

L'accaduto all'Esselunga di Abbiategrasso, dove nei giorni scorsi è intervenuto il nucleo ittico venatorio della città metropolitana di Milano. Dopo un primo sopralluogo, gli agenti hanno montato una grande rete all'interno del negozio (durante l'orario di chiusura), grazie alla quale sono riusciti a catturare il volatile e a metterlo in sicurezza.

L'animale, che era in buone condizioni e ben nutrito, perché si ciba di semi, è stato poi liberato in natura.