Circondato in centro a Milano: via il Patek Philippe da 130mila euro

La serata in centro in un attimo si è trasformata in un incubo. Intorno alle 22 di sabato 29 luglio un 53enne austriaco stava camminando in via Sant'Andrea, nel quadrilatero della moda, quando tre persone lo hanno avvicinato. Una attimo dopo era sparito il suo orologio del valore di ben 130mila euro.

L'uomo poco dopo è andato in questura per denunciare i fatti. Ai poliziotti ha riferito di essere stato approcciato da tre uomini, presumibilmente nordafricani. Uno di loro poi, come ha raccontato, gli ha strappato dal braccio il suo Patek Philippe da 130mila euro. Subito dopo i tre ladri si sono allontanati, riuscendo a far perdere le proprie tracce.