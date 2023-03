Mostra una patente falsa alla locale: denunciato

Quando durante un controllo stradale la locale gli ha chiesto la patente lui ha mostrato una fotocopia dicendo di aver dimenticato il documento originale a casa. Una volta invitato in comando ha mostrato un documento palesemente falso. E per lui è scattata una denuncia. È successo nei giorni scorsi a Rho (hinterland nord ovest di Milano); nei guai un cittadino peruviano di 40 anni.

Tutto era iniziato lo scorso 18 febbraio quando gli agenti del comando Nicolò Savarino hanno fermato il 40enne per un accertamento. Tutto in regola tranne la patente: l'uomo - regolare in Italia e residente a Milano - aveva mostrato una fotocopia del documento dicendo di aver dimenticato a casa la card originale.

Per lui era scattata una multa (ai sensi dell'articolo 180 del codice della strada), oltre all'invito a presentarsi al comando di corso Europa con il documento originale. Nei giorni scorsi è arrivato in comando con un documento palesemente falso e per lui è scattata una denuncia per guida senza patente e possesso di documenti falsi.