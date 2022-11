Maxi controlli sulle strade di Milano: ritirate 9 patenti

Sono state ritirate 9 patenti a Milano nella notte tra sabato e domenica 20 novembre. I ritiri sono avvenuti durante un'operazione della locale che ha coinvolto 65 agenti di per un totale di 24 pattuglie; operazione che è stata coordinata dall'assessore alla sicurezza Marco Granelli. L'operazione è iniziata alle 20 ed è terminata alle 2 del mattino.

In totale i ghisa hanno controllato 406 veicoli, emesso 86 verbali di infrazione ed effettuato 9 tra fermi e sequestri. E ancora 135 conducenti sono stati sottoposti ad alcol test (11 dei quali sono risultati positivi).

"Con l'ufficiale di turno ho visitato tutti i punti, per salutare i tanti agenti e ufficiali coinvolti, in strada, al lavoro per la nostra sicurezza e prevenire incidenti - ha scritto sui social l'assessore Granelli -. Una operazione svolta e cofinanziata con Regione Lombardia. Come Comune di Milano stiamo aumentando questi controlli di giorno e di sera, solo a luglio scorso 30 azioni di controllo con quasi 1.000 sanzioni. Nel 2022 triplicati i controlli della velocità con postazioni mobili e 20% in più di sanzioni di sosta. La sicurezza stradale è la prevenzione degli incidenti è una priorità e vogliamo fare di più".