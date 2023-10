Maxi controlli della polizia a Milano: ritirate 30 patenti

Agenti della polizia stradale in azione con l'etilometro e test antidroga sulla A8 a Milano nella serata di venerdì 20 ottobre. Ed è netto il bilancio dei controlli: 30 patenti ritirate e 29 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza.

I controlli sono avvenuti nell'area di servizio "Villoresi Ovest" sulla carreggiata della Milano-Laghi in direzione Varese. Dieci gli equipaggi impiegati, in azione insieme al laboratorio mobile messo a disposizione dalla Forensic Lab Service di Roma, grazie ad una convenzione con il Ministero dell’Interno, che consente di eseguire direttamente su strada le analisi di secondo livello della saliva a mezzo di cromatografia liquida, avvalendosi della collaborazione di medici e di tecnici di laboratorio.

216 i conducenti sottoposti a controllo. Di questi 25 sono stati trovati positivi all’alcoltest che ha fatto rilevare alcolemie di gran lunga superiori all’1,00 g/l. in un caso si è proceduto anche al sequestro dell’autoveicolo condotto, in quanto di proprietà, poiché il conducente è stato trovato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. 39 persone sono state controllate col test per gli stupefacenti e 8 sono risultate positive al test della cannabis e della cocaina. "Non sono mancati tentativi di sottrarsi al controllo, che ha comunque fatto registrare anche altre violazioni stradali e qualche rifiuto", si legge in una nota della questura. In totale sono state ritirate 30 patenti e 29 persone sono state denunciate.