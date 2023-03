Maxi controlli sul Sempione: ritirate 22 patenti

Manovre azzardate, macchine e moto in contromano. Tutto su una delle strade più trafficate dell'hinterland milanese. E così sono scattati i provvedimenti. La polizia locale di Rho ha ritirato 22 patenti ad altrettanti automobilisti che avevano cercato di saltare la fila in via San Bernardo nei pressi del Sempione.

Il blitz degli agenti del comandante Antonino Frisone è scattato in seguito ad alcuni incidenti che hanno causato la distruzione di due autoveicoli, per fortuna senza feriti gravi. Questo perché in via San Bernardo, all'altezza dell'ex piattaforma ecologica e del semaforo che permette di immettersi sul Sempione, molti automobilisti superano le auto regolarmente in fila nella propria corsia andando a occupare quella opposta, posizionandosi poi in una seconda fila a ridosso del semaforo. "Oltre al mancato rispetto della segnaletica, si genera un notevole pericolo: invadendo la corsia opposta quelle auto si trovano di fronte i veicoli che provengono dalla Statale 33 del Sempione e dal lato di via San Bernardo che costeggia il Parco della legalità, oltre che dalle vie laterali - spiegano dal municipio -. Inoltre, dal momento che le auto passano troppo vicino alla colonna regolarmente formatasi, talvolta vengono danneggiati gli specchietti dei mezzi regolarmente in coda al semaforo".

A fine novembre 2021 la Locale aveva effettuato controlli mirati e ne era derivato il ritiro di 13 patenti in 4 giorni. Ora che il traffico post Covid è pienamente ripreso siamo a 22 in 4 mattinate. Altre 6 contestazioni, contestuali al rilevamento di una sanzione, verranno effettuate in seguito. Il totale, dunque, potrebbe salire a 28. Sono state rilevate una quarantina di infrazioni al codice della strada, anche di altro genere.

Le sanzioni vanno da 167 a 665 euro. La sospensione della patente, che viene subito ritirata, va da uno a tre mesi. Sarà la Prefettura a decidere l’ammontare della sanzione e la durata della sospensione del permesso di guida. "I servizi di controllo a sorpresa continueranno per porre fine a questa assurda abitudine e disincentivare comportamenti pericolosi lungo le strade della città", hanno precisato dal comando Savarino.