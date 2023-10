Maxi controlli della polizia a Milano: ritirate 42 patenti

Agenti della polizia stradale in azione con l'etilometro e test antidroga a Milano nel weekend di domenica 15 ottobre. Ed è netto il bilancio dei controlli: 42 patenti ritirate e 24 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza.

Oltre pattuglie della stradale, era presente anche il laboratorio forense mobile con a bordo il medico e sanitario equipaggiato con strumentazione “liquido massa” con la quale è possibile procedere alla verifica dell’assunzione e dell’alterazione da sostanza stupefacente.

Durante la notte sono state controllate 200 persone, 42 sono risultate positive al precursore. Significative le alcolemie, di gran lunga superiori all’1,00 g/l, tant’è che per 24 di loro si è proceduto alla denuncia alla Procura, mentre per gli altri si è trattato di una contravvenzione, ma per tutti è scattato il ritiro della patente di guida. Sul fronte delle sostanze stupefacenti un solo conducente è risultato positivo sia all’alcoltest che alla cannabis.

I poliziotti, inoltre, hanno registrato qualche tentativo, poco riuscito, di sottrarsi al controllo, che ha comunque fatto registrare anche altre violazioni stradali, tra cui due guide senza patente.