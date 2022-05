Chi sono i professionisti accusati di aver derubato "lady Gucci"

Sono saliti a 8 (dai 4 iniziali) gli indagati che secondo la procura di Milano avrebbero messo le mani sul patrimonio di Silvana Barbieri poi ereditato dalla figlia Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell'omicidio del marito Maurizio Gucci. Nell'atto di chiusura delle indagini notificato agli indagati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dalla pm Michela Bordieri, agli indagati vengono contestati - a vario titolo - i reati di circonvenzione di incapace, peculato, furto di oggetti preziosi, induzione indebita.

Secondo quanto finora ricostruito attraverso le indagini della guardia di finanza gli indagati, a vario titolo e con diversi ruoli, avrebbero sfruttato la condizione di salute di Barbieri (morta nel 2019) e delle difficoltà psicologiche della figlia, Patrizia Reggiani, per distrarre a loro favore l'ingente patrimonio derivante dall'eredità della Barbieri, poi finito a Reggiani. Nell'elenco degli indagati figurano Maurizio Giani, avvocato ed esecutore testamentario, Loredana Canò ex compagna di cella della Reggiani, l'amministratore di sostegno (poi sospeso) Daniele Pizzi e il broker che gestiva i conti della Reggiani, Marco Chiesa.

L'inchiesta è nata dalla decisione della giudice tutelare Ilaria Mazzei di disporre verifiche sulla congruità dei rendiconti delle uscite per 3 milioni di euro in due anni dal patrimonio di Patrizia Reggiani. Non solo, a favorire gli accertamenti era stato anche l'esposto di Allegra Gucci, una delle due figlie di Reggiani, alla quale una sentenza della Cassazione del 2020 aveva imposto di corrispondere alla madre un vitalizio di 1,1 milioni di franchi l’anno e 35 milioni di arretrati.