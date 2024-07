Picchiarono un ragazzo fuori dal Meazza, patteggiano tre ultras del Milan

Tre ultras del Milan hanno patteggiato altrettante condanne per l'aggressione a coltellate e lanci di sedie contro un ragazzo di 25 anni, l'11 maggio 2024, in piazzale Axum, all'esterno di un ristorante. Si tratta La vittima, che aveva assistito alla partita Milan-Cagliari con alcuni amici, indossava una maglia della Curva Sud. Secondo quanto emerso dalle indagini, i tre lo avevano considerato "indegno" d'indossarla e quindi lo hanno apostrofato e aggredito.

I tre hanno anche messo a disposizione un risarcimento per il 25enne che, però, per il momento non è più stato rintracciato. Luigi Magrini, 43 anni, che avrebbe materialmente sferrato la coltellata, ha patteggiato un anno e 8 mesi. Alessandro Sticco, 42 anni, membro del direttivo della curva, ha patteggiato un anno e 4 mesi. Infine, Islam Hagag, detto "Alex Cologno", 35 anni, ha patteggiato un anno e 4 mesi.

Tutt'e tre sono tornati liberi e a ciascuno è stato applicato un Daspo, di 5 anni per Magrini e di 2 anni per gli altri due. All'aggressione avevano partecipato anche altri ultras milanisti.