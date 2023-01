Si stacca un pavé in via Torino: tram deviati

Traffico dei tram bloccato in via Torino, nel centro di Milano. Lo segnala Atm via Twitter. Le linee interessate sono la 2, la 3 e la 14, che sono state deviate dall'azienda dei trasporti milanesi. E' successo nel primo pomeriggio di martedì 24 gennaio.

La stessa azienda, nel suo sito web, comunica che è stato necessario effettuare un intervento tecnico per riparare un massello fuori sede. Dopo la deviazione dei mezzi, Atm ha reso noto che l'intervento tecnico si è concluso e, intorno alle quattro del pomeriggio, le linee tranviarie sono tornate in servizio su via Torino, con tempi di viaggio e attese alle fermate maggiori del solito.