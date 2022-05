Scappa dall'ospedale ma poco dopo ha un infarto: giallo a Milano

Addosso aveva ancora gli elettrodi sul petto e i segni di un drenaggio toracico. Il suo cuore era fermo, senza battito, e così è stato trasportato all'ospedale Auxologico San Luca dal personale del 118 che lo ha soccorso.

Teatro del singolare episodio è via Preneste, zona San Siro a Milano. L'uomo, le cui condizioni erano disperate, sembra avere circa 60 anni. E, stando a quanto riferito a MilanoToday dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, potrebbe essere un paziente scappato da un ospedale. Potrebbe perché per il momento nessun pronto soccorso ha segnalato la fuga di un suo paziente ma potrebbe trattarsi di qualcuno già ricoverato in reparto.

A trovarlo è stato un passante, poco dopo le 2. Tre ambulanze del 118 sono subito intervenute per prestargli assistenza. Sul petto del paziente erano ancora evidenti i segni di un drenaggio toracico, così come erano presenti gli elettrodi da elettro cardiogramma. Questo potrebbe indicare che il suo cuore fosse costantemente monitorato in un ospedale e non a casa. E poi, spiegano dal 118, difficilmente un paziente viene dimesso con drenaggio toracico in corso.

Il personale sanitario ha allertato anche la polizia di Stato per cercare di capire. Il luogo dove è stato ritrovato si trova a pochi isolati dall'ospedale San Carlo e dall'Istituto Clinico San Siro.