La pedalata silenziosa dei ciclisti milanesi per ricordare le vittime degli incidenti in bici

Una lunga fila di ciclisti ha percorso le strade di Milano nella serata di mercoledì per omaggiare le vittime degli incidenti stradali. La Silent Ride è una pedalata silenziosa che si realizza in diverse città del mondo, in ricordo alle persone morte in bicicletta.

All'appuntamento in piazza Resistenza Partigiana, dove morì l'avvocato Franco Rindone, si sono presentati in tanti. Poi in silenzio hanno raggiunto i luoghi dove negli ultimi mesi ci sono stati incidenti mortali con ciclisti: corso di Porta Vittoria, Bastioni di Porta Nuova, viale Brianza, viale Enrico Fermi, e via Comasina.

In Comasina l'8 maggio è morto il 55enne Li Tianjiao, noto come 'Paolo' per gli amici. Tra corso di Porta Vittoria e via Francesco Sforza, il 20 aprile è morta la 39enne Cristina Scozia - mamma di una bimba di 6 anni -, travolta e uccisa da una betoniera. Prima di lei, a febbraio, era toccato alla 38enne Veronica Francesca D'Incà, anche le mamma di una bambina, investita da un mezzo pesante all'angolo tra piazzale Loreto e viale Brianza. Prima ancora, a novembre, a perdere la vita era stata Silvia Salvarani, trascinata da una betoniera sui Bastioni di Porta Nuova.

"La Ride of silence è una pedalata urbana per ricordare le persone morte in bicicletta. Si svolge ogni anno in contemporanea in tante città del mondo. A Milano le facciamo fin dal 2015 e queste hanno sempre rappresentato l’occasione per ricordare, appunto, le vittime, ma anche per sistemare le ghost bike, se presenti", aveva annunciato nei giorni scorsi il consigliere comunale Marco Mazzei.