Il pedofilo che abusava della figlia di un anno e condivideva i video online

Blitz della polizia postale in Lombardia in un'inchiesta, coordinata dalle Procure di Milano e Brescia, sul contrasto alla pedopornografia on line che ha portato a un arresto e a 17 perquisizioni. L'arrestato è un 32enne bresciano accusato di detenzione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. Tra le vittime ci sarebbe anche sua figlia, tanto che ora la madre della piccola sarebbe sconvolta. Ovviamente con filmati autoprodotti.

Dall'analisi dei suoi dispositivi informatici è emerso, spiega la polizia, "non solo che l'uomo era particolarmente attivo su una chat in cui venivano condivisi video di abusi sessuali nei confronti di bimbi molto piccoli", oltre quelli dei suoi abusi. La polizia postale di Milano ha anche "filtrato ed elaborato oltre 6.400 connessioni, riuscendo a individuare 17 soggetti" che per restare anonimi sul web "creavano account utilizzando caselle di posta elettronica aperte ad hoc con dati fittizi e accedendo alla rete attraverso reti Wi-Fi 'aperte' o connessioni internet intestate a soggetti terzi". L'indagine è partita dopo una segnalazione dal Canada.

Sono stati sequestrati "22 smartphone, 3 notebook, 8 hard disk, 4 pendrive usb e 2 tablet" all'interno dei quali sono stati rinvenuti "oltre 5.000 video e foto di natura pedopornografica".