Adescava minorenni e li costringeva a mandargli video porno

Aveva adescato online ragazzi e ragazze pre-adolescenti costringendo le vittime a produrre e inviargli video pornografici sotto minaccia di rivelare ai loro conoscenti le loro chat. Un uomo di 24 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato Rho-Pero, coordinati dalla procura di Milano.

Tutto è partito dalla denuncia dei genitori di due ragazze di 13 anni che avevano ammesso di essere state costrette a filmarsi mentre si masturbavano. Se non lo avessero fatto, erano state minacciate di violenza nei confronti dei loro familiari e poi, ottenuti i primi video, anche di inviarli ai loro conoscenti.

Il 24enne si era presentato come un coetaneo alle loro vittime, utilizzando due account fasulli di 14enni: "Mirko Agridi" e "Rebecca Monti". Il primo era usato per adescare ragazze, il secondo per i ragazzi. Ma non sarebbero questi gli unici profili falsi utilizzati dall'uomo. Accertamenti sono in corso su altri "nickname".

Si cercano altre vittime

I poliziotti hanno perquisito l'abitazione del 24enne trovando un'enorme quantità di files audio, foto e video di tipo pedo-pornografico. Alcuni erano stati realizzati con un'applicazione che registra lo schermo del computer durante le conversazioni in chat. Secondo i primi riscontri, i video e le foto sono state salvate da luglio a novembre 2023, con protagonisti giovani maschi e femmine in atti di autoerotismo. Il commissariato di Rho Pero ha invitato eventuali altre vittime a contattare gli uffici per la denuncia.