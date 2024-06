Il pedofilo a caccia di minorenni su Instagram: violenza sessuale su 12 ragazzine

La trappola iniziava su Instagram. Una richiesta di "amicizia", qualche messaggio per conquistare la fiducia della "preda". Poi la chat su Whatsapp e la richiesta di foto e video fin troppo espliciti. Tanto che una delle sue vittime, terrorizzata e sorpresa, gli aveva detto: "Ma io ho soltanto 13 anni". Un uomo di 23 anni, cittadino egiziano, regolare in Italia e senza nessun precedente, è stato arrestato sabato scorso a Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di pornografia minorile, violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne. Il 23enne è infatti accusato di aver adescato dodici ragazzine - all'epoca tutte minorenni - inducendole poi a inviargli immagini hard, che conservava nel suo cellulare.

L'indagine era iniziata nel 2022, quando i genitori di una minorenne della provincia di Reggio Calabria si erano rivolti alle forze dell'ordine. La giovanissima aveva spiegato di aver conosciuto un ragazzo su Instagram, con cui poi aveva continuato a parlare su Whatsapp fino a quando gli aveva mandato alcune immagini esplicite. Dall'analisi del profilo e del numero di telefono del pedofilo, l'inchiesta si è spostata a Milano, dove è stata affidata all'aliquota carabinieri della procura.

I militari hanno sequestrato il cellulare del 23enne, che all'epoca aveva 21 anni, e da lì sono riusciti ad accertare che almeno altre undici giovanissime erano finite nella sua rete. Da vero seriale - il Gip parla di "seriale, inquietante e morbosa attività di produzione di materiale pornografico" - il modus operandi era stato sempre lo stesso, dall'incontro su Instagram al passaggio su Whatsapp, soltanto dopo che il pedofilo aveva avuto certezza che le ragazzine fossero minorenni. E quando le vittime si "fermavano", l'uomo - stando a quanto accertato - le avrebbe ricattate minacciando di girare le loro fotografie e i loro video ai parenti o agli amici sui social.

L'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'arrestato era stata emessa proprio a fine 2022, quando però lui ormai si era allontanato da Milano ed era irreperibile. Qualche mese dopo il provvedimento era stato internazionalizzato ed era stato emesso un mandato d'arresto europeo, che è però rimasto "pendente" fino a sabato scorso. Il 1 giugno, infatti, i carabinieri della compagnia Duomo - guidati dal comandante Gabriele Lombardo - sono riusciti a rintracciare il 23enne in un locale del centro, dove lavorava come addetto alle pulizie. Per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.