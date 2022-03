Chat e videochiamate porno con ragazzini: il pedofilo incastrato da una mamma

Quando ha visto quei messaggi sul telefono di suo figlio, ha capito subito. Non ha perso neanche un secondo, è andata dalla polizia a raccontare tutto e ha fatto finire in manette il presunto pedofilo. Un uomo di 37 anni, un cittadino italiano residente in provincia di Piacenza, è stato arrestato dalla polizia su richiesta della procura di Milano con le accuse di pornografia minorile aggravata e violenza sessuale aggravata.

Secondo le indagini, il 37enne avrebbe più volte adescato ragazzini minorenni attraverso dei falsi profili su Telegram o Kik Messenger. Una volta conquistata la fiducia degli adolescenti, li avrebbe convinti a inviargli foto spinte o avrebbe avuto con loro delle videochiamate.

I fari sull'uomo si sono accesi nel 2020, quando i genitori di un 13enne di Lodi hanno visto degli strani messaggi sul cellulare del figlio 13enne e hanno denunciato il tutto alla polizia. Il lavoro della squadra mobile avrebbe poi permesso - anche attraverso l'analisi del telefono dell'indagato - di accertare che, con lo stesso metodo, aveva avuto chat praticamente identiche con altri minorenni residenti in altre province. Il 37enne si trova ora in carcere.