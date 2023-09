Le chat Whatsapp con i video porno di bambini: arrestato maniaco

Veri e propri menù dell’orrore che giravano di chat in chat. Tariffari dai 20 ai 30 euro per clip, conversazioni erotiche e immagini di bimbi e bimbe. Immagini a cui lui - un 32enne italiano, residente a Lodi e senza precedenti - aveva dedicato un cloud con i file divisi in tre cartelle.

Bloccato in flagranza

Per lui martedì scorso sono scattate le manette con l’accusa di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. A bloccarlo, in flagranza, sono stati i carabinieri della compagnia Milano Porta Magenta che quella stessa mattina hanno ricevuto la denuncia di una donna, di origini sudamericane, che ha raccontato di essere stata contattata su Whatsapp da un uomo che le ha proposto di fare sesso a pagamento dopo averle inviato un video dal contenuto fin troppo esplicito.

Raccolta la segnalazione, i militari hanno immediatamente raggiunto il 32enne facendo scattare una perquisizione che ha permesso di trovare, su un cloud, 713 video pedopornografici. Gli investigatori hanno poi accertato che l’uomo era iscritto a numerosissime chat in cui venivano acquistate e vendute clip con minorenni protagonisti, con dei tariffari dedicati. L’arrestato, sempre secondo i primi accertamenti, avrebbe diffuso quegli stessi video ad almeno un centinaio di persone.