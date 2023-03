La coppia che fa jogging in tangenziale a Milano e manda in tilt il traffico

Poteva finire malissimo. Due turisti per errore sono finiti sulla Tangenziale Overst di Milano, l'A50, durante la loro attività di jogging. I due hanno imboccato la superstrada a piedi e con nonchalance hanno continuato la loro corsa a piedi nonostante le auto sfrecciassero a velocità elevata accanto a loro.

Per fortuna diversi automobilisti hanno compreso il pericolo ed hanno avvertito il 112. È toccato alla polizia stradale Milano Ovest intervenire per fermarli e metterli a salvo. I due, 50 e 51 anni, sono stati riaccompagnati in hotel dalla volante della polstrada.

Il traffico lungo la tangenziale, tra le uscite di Corsico/via Lorenteggio e Assago, ha subito qualche rallentamento anche per la presenza dei due podisti 'spericolati'.