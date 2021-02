Pedopornografia, collezionava e scambiava foto di bambini: arrestato 28enne

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia postale per detenzione di materiale pedopornografico nella giornata di venerdì 19 gennaio. I documenti sono stati sequestrati al termine di una perquisizione disposta dalla procura di Milano.

Secondo quanto reso noto l'indagine che ha fatto scattare le manette è iniziata su impulso del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e ha tratto origine da una segnalazione pervenuta nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia in materia di contrasto allo sfruttamento dei minori online.

Secondo l'accusa l'uomo avrebbe scambiato e diffuso materiale pornografico online. Non solo: sarebbe arrivato a collezionare in forma di un vero e proprio album, migliaia di immagini e video di pornografia minorile, raffiguranti bambini anche in tenera età. Il 28enne è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio (Varese) a disposizione del pubblico ministero Carlo Alberto Lafiandra.