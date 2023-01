Pedopornografia, diminuiscono i casi in Lombardia nel 2022

Diminuiscono i casi di pedopornografia e adescamento di minori online, secondo il resoconto del 2022 dell'attività della polizia postale in Lombardia: i casi trattati sono stati 219, contro i 327 del 2021, ma sono stabili i soggetti denunciati (202 contro 238) e arrestati (30 contro 32). Secondo l'ufficio di polizia postale, la diminuzione dei casi è dovuta soprattutto alla fine dell'emergenza pandemica del covid e alla conseguente ripresa di attività ordinarie.

Le due operazioni principali sono state la 'Dictum III', che traeva origine dalla più ampia operazione 'Dictum', avviata in seguito ad una segnalazione nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia, che ha condotto all'individuazione di numerosi soggetti che condividevano in rete materiale pedopornografico attraverso la piattaforma Mega.nz, con tre arresti e 16 indagati, e l'operazione 'Cocito', con l'arresto di un 33enne romano per violenza sessuale aggravata ai danni della propria figlia, nonché la detenzione, produzione e cessione del materiale pedopornografico e adescamento di minorenne. Il materiale sugli abusi era stato condiviso su Telegram, e proprio agendo sotto copertura all'interno di un canale della piattaforma i poliziotti postali hanno concluso le indagini.

Sextortion

I casi di adescamento online sono stati 72, di cui 41 riguardanti la fascia dei pre-adolescenti (10-13 anni), ma lentamente aumentano quelli relativi a bambini sotto i 9 anni. I luoghi di contatto tra minori e adulti si confermano i social network e i videogiochi oline. A preoccupare è particolarmente il fenomeno del 'sextortion', ovvero l'estorsione a sfondo sessuale (utilizzando immagini o filmati che mostrano la vittima mentre compie atti sessuali o si mostra nuda). Un meccanismo fortemente lesivo perché fa leva sulla vergogna che i ragazzi provano, e che impedisce loro di chiedere aiuto per non sentirsi 'colpevoli' di aver ceduto ed essersi fidati di sconosciuti. In Lombardia, nel 2022, sono stati trattati dalla polizia postale 139 casi di sextortion, soprattutto con vittime maschili. L'operazione più significativa in tal senso ha portato all'arresto di una donna considerata responsabile di oltre 60 delitti di estorsione a sfondo sessuale verso altrettanti uomini, mentre la madre (complice) è stata indagata. La denuncia, che ha permesso di ricostruire tutta la vicenda, era partita da Cremona.