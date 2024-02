Reclutava minorenni per incontri a pagamento e li filmava: arrestato un barista

Un tariffario 'segreto' con i prezzi delle prestazioni sessuali. Documenti falsi per permettere ai minorenni (reclutati tra Lecco e Milano) di accedere liberamente alle strutture ricettive nelle quali venivano consumati i rapporti. E, infine, il materiale pedopornografico (fotografie e video) prodotto durante gli incontri. È stato arrestato dai carabinieri di Merate, e portato in carcere a Monza, un uomo di 34 anni di Besana Brianza, già ai domiciliari con braccialetto elettronico per violenza sessuale e spaccio di droga.

Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Milano, hanno portato il Tribunale del capoluogo lombardo a emettere un provvedimento di custodia cautelare in carcere per l'uomo. La precedente accusa riguardava una violenza sessuale commessa nel bar di Brivio (Lecco), da lui gestito fino a qualche mese fa e ora chiuso, ai danni di una ragazza di 17 anni, ad agosto del 2023. Durante quelle indagini era anche emerso che l'uomo avrebbe ceduto droga a minorenni tra il 2022 e il 2023.

Pedopornografia e prostituzione minorile

Ora le nuove accuse: in seguito agli approfondimenti investigativi, l'uomo è stato trovato in possesso di immagini e video pedopornografici registrati da lui stesso durante gli incontri sessuali in hotel con minorenni reclutati tra Lecco e Milano. Sequestrate anche carte d'identità contraffatte in cui i ragazzini figuravano come maggiorenni e potevano, così, entrare liberamente all'interno delle strutture ricettive. Tra il materiale sequestrato, infine, anche il tariffario delle prestazioni sessuali offerte ai clienti.