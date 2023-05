Preso in aeroporto Pedro, il pusher-latitante

Fine latitanza per Pedro. Il pusher, in fuga dal 2022, è stato rintracciato e arrestato all'aeroporto di Orio al Serio dove era arrivato con un volo dal Marocco.

Lo spacciatore conosciuto come Pedro, 38 anni, era latitante dall'aprile del 2022. A rintracciarlo sono stati i poliziotti e i vigili di Busto Arsizio, coordinati dalla procura. Su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per numerosi episodi di spaccio di cocaina e hashish a Castano Primo (Milano), Vanzaghello (Milano), Magnago (Milano) e Lonate Pozzolo (Varese).

I fratelli pusher

Mentre il fratello di Pedro nell'aprile 2022 era stato preso e portato in carcere, lui era diventato latitante. Le indagini sui fratelli spacciatori erano partite dopo che il 20 settembre 2021 la polizia locale di Castano Primo e Nosate aveva fermato Pedro e una donna su un'Audi (una delle quattro auto che i fratelli utilizzavano). Lei, che aveva in borsa 53 dosi di cocaina e nove di hashish era stata arrestata, ma il 38enne era riuscito a fuggire.

La polizia locale in quell'occasione aveva anche sequestrato due smartphone e altrettante sim. Da questi, usati per spacciare, erano partite le indagini sui due fratelli. Gli investigatori hanno scoperto che i pusher, con una trentina di clienti fidelizzati, chiamavano i loro fornitori, comunicavano tipo e quantità di droga e se la facevano consegnare per strada, a domicilio o a bordo di una delle loro auto in cambio di denaro, oggetti di valore o, in qualche caso, di prestazioni sessuali.

La fuga di Pedro è finita a Orio il 7 maggio, quando la polizia di frontiera lo ha arrestato dopo il suo arrivo con un volo dal Marocco.