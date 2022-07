Chiesti 8 anni di carcere per Genovese

Chiesti otto anni di reclusione e 80mila euro di multa per l'imprenditore Alberto Genovese, a processo a Milano col rito abbreviato e accusato di due violenze sessuali ai danni di altrettante giovani ragazze (di 23 e 18 anni) ospiti delle sue feste, a Ibizia e a Milano, rispettivamente il 10 luglio e il 10 ottobre del 2020. In entrambi i casi le ragazze erano state stordite con un mix di cocaina e ketamina. Genovese risponde anche di cessione di stupefacenti e lesioni. La richiesta dell'entità della condanna è arrivata giovedì 7 luglio al termine della requisitoria del procuratore aggiunto Letizia Mannella e dei pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini, davanti al gup Chiara Valori. La sentenza è attesa per settembre.

La procura ha anche chiesto due anni e otto mesi di reclusione per Sarah Borruso, l'ex fidanzata di Genovese, imputata per concorso nella violenza sessuale di Ibiza: "Volevo compiacere Alberto, per questo ho accettato il sesso a tre", aveva detto in aula. Genovese si trova ora ai domiciliari in una clinica di disintossicazione dalla droga. In precedenza il suo collegio difensivo aveva fatto leva proprio sulla dipendenza, soprattutto dalla cocaina, e l'ex imprenditore aveva affermato di avere compreso la gravità di quanto commesso il 10 ottobre 2020 a Milano solo dopo avere visionato i video di sorveglianza della sua abitazione, posti agli atti dell'inchiesta.

I pubblici ministeri, durante le requisitorie a porte chiuse, hanno ricostruito i fatti e i contesti delle due violenze, parlando tra l'altro di "un quadro di devastazione e degrado umano". Nel pomeriggio di giovedì è previsto l'intervento delle parti civili, tra cui quello del legale della 18enne vittima di Milano, pronto a chiedere due milioni euro di danni per la sua assistita.