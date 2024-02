Inseguimento ad alta velocità: preso l'uomo che nascondeva una penna-pistola

Aveva droga in auto, ma soprattutto una 'penna-pistola', ovvero una vera e propria penna che però, se attivata, è in grado di sparare proiettili. Un uomo di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Tutto è iniziato durante un servizio di controllo del territorio a Casorate Primo (Pavia). I militari lo hanno visto alla guida di un'auto di grossa cilindrata per le vie del centro del paese, lo hanno riconosciuto e gli hanno intimato l'alt.

L'uomo, però, anziché fermarsi ha premuto il pedale dell'acceleratore, cercando di dileguarsi. Ne è nato un inseguimento per circa 2 chilometri, terminato nel territorio di Besate (Milano): a un certo punto il 24enne non ha potuto fare altro che fermarsi, 'tallonato' dalla gazzella dei carabinieri.

I militari hanno controllato la sua auto, trovando 8 dosi di cocaina nascoste in un pacchetto di sigarette. A quel punto hanno perquisito anche la sua abitazione, trovando la penna-pistola calibro 22, funzionante, senza munizioni, nascosta in un'intercapedine del locale caldaia. Il 24enne è stato arrestato e portato in carcere a Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Arma da guerra

Le penne-pistole, in quanto armi camuffate, rientrano nella categoria delle armi da guerra in quanto particolarmente subdole, visto che possono essere attivate dalla tasca di un giubbotto senza estrarle, o ponendole a distanza ravvicinata dalla vittima senza che questa possa accorgersene.