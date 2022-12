Le case popolari al freddo per un guasto alle tubature

Guasto alle tubature del riscaldamento nelle case popolari di via Rizzoli al civico 79, periferia est di Milano, di proprietà del comune e di gestione MM. E' successo martedì 13 dicembre. E non è la prima volta che gli inquilini, quest'anno, hanno a che fare con un malfunzionamento. Era successo già il 10 ottobre, con perdite d'acqua dalle tubature. "Il Comune, in questi mesi, non è mai intervenuto in modo risolutivo", commenta Chiara Valcepina, consigliera di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, segnalando il guasto più recente.

Da martedì, i residenti degli alloggi sono nuovamente al freddo. "Mancano i pezzi di ricambio e gli operai, che sono al lavoro per trovare una soluzione, non sanno quanto tempo ci vorrà", aggiunge Valcepina. I caseggiati popolari di via Rizzoli (civici 13-45 e 73-87) saranno oggetto di una riqualificazione per la quale è già stato approvato il progetto di fattibilità. I fondi (quasi 20 milioni di euro) saranno utilizzati per la manutenzione straordinaria, la riqualificazione energetica e quella impiantistica, e provengono dal Pnrr.