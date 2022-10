Processo Corona-Icardi, Perisc non si presenta per la Champions: accompagnamento coattivo

Dovrà venire in Tribunale a Milano accompagnato dalle forze dell'ordine, l'esterno del Tottenham Ivan Perisic, "reo" di non essersi presentato mercoledì all'udienza del processo in cui è imputato per diffamazione Fabrizio Corona. Per Perisic anche una sanzione da 500 euro.

Piccolo particolare: il croato, mercoledì sera, è impegnato in un incontro di Champions League a Londra, Tottenham-Eintracht. Difficile immaginare che si potesse prendere la briga di venire a deporre a Milano come testimone dell'accusa. Tuttavia la giudice Elisabetta Canevini ha disposto l'accompagnamento coattivo per la prossima udienza. Problema diverso per Mauro Icardi, parte offesa nel procedimento, che pure non si è presentato. In forze al Galatasaay, vive in Turchia e, secondo quanto riferito dal suo avvocato, non ha comunicato il suo nuovo indirizzo. Per Icardi, la giudice ha disposto che un'eventuale assenza all'udienza del 25 gennaio sarà considerata "rimessione di querela".

Corona è imputato per un articolo pubblicato nel 2019 sul sito che all'epoca gestiva, in cui parlava di un imminente divorzio tra Icardi e la moglie Wanda Nara, nonché di un presunto tradimento della stessa con Marcelo Brozovic.