Il Tribunale di Milano nominerà un perito per stabilire le condizioni di salute di Berlusconi

Come sta Silvio Berlusconi? Se lo chiedono i magistrati milanesi, impegnati nel processo Ruby Ter in cui Berlusconi è imputato per corruzione di testimoni. Mercoledì 8 settembre era prevista un'udienza che gli avvocati dell'ex presidente del consiglio avevano chiesto venisse rinviata dopo che, il 6 settembre, Berlusconi era stato al San Raffaele per farsi visitare, così come l'1 settembre e ancora il 26 agosto (in quell'occasione era restato in ospedale per una notte). che però è stata rinviata.

Disponendo il rinvio dell'udienza, il giudice Marco Tremolada, presidente del collegio della settima sezione penale, ha disposto un accertamento medico sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia. Verranno dunque presto nominati i periti per prendere una decisione motivata in merito alla possibilità che Berlusconi prenda parte al processo. La prossima udienza del Ruby Ter si terrà il 15 settembre.