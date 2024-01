L'uomo che trasporta 14kg di perle in treno dalla Svizzera a Milano

Quasi 14 chili di perle per un valore di circa 150mila euro, ovviamente non dichiarati. Erano nascosti nella valigia di un viaggiatore che viaggiava in treno dalla Svizzera verso Milano, partito da Lugano. Nei giorni scorsi i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della Sezione operativa territoriale di Chiasso e i militari della guardia di finanza in forza al Gruppo Ponte Chiasso hanno sottoposto a controllo un uomo, italiano residente in Svizzera, a bordo di un treno Tilo.

Nel bagaglio è stato trovato uno scatolone contenente quasi 14 chili di perle coltivate, sia confezionate in matasse di fili, sia sfuse in sacchetti, prive di alcuna documentazione commerciale di scorta. L'uomo ha detto di non avere con sé la fattura ma di essere pronto a mostrarla successivamente ai finanzieri. E alcuni giorni dopo questa è arrivata. Ma non era riconducibile, per quantità, ai prodotti intercettati, il cui valore dichiarato - di poco superiore a 7mila euro -, non appariva per nulla congruo rispetto al carico fermato, che mostrava una estrema varietà dei singoli pezzi (per dimensioni, per forma, per lucentezza, per colore, per peso) e, per di più, un valore in tutta evidenza ben più elevato di quello dichiarato, ma di difficile immediata quantificazione.

La guardia di finanza ha incaricato per una perizia il laboratorio chimico di Venezia, ufficio di Adm con specifiche competenze analitiche nel settore gemmologico, che a seguito dell'analisi gemmologica eseguita su di un congruo numero di campioni di perle, ha attribuito al carico sequestrato la qualità (e il rispettivo grado, secondo lo standard Gia, Gemmological Institute of America) di perle coltivate in acqua salata del tipo 'akoya' (chiamate anche perle giapponesi), e in minima parte del tipo 'south sea' (cosiddette perle australiane), per un valore commerciale complessivo di 143mila euro. L'uomo è stato denunciato per contrabbando e la merce sequestrata.